Das Crafting-System in Bloodstained: Ritual of the Night

Mit einem neuen Video wenden sich die Entwickler von Bloodstained bei Kickstarter an die Unterstützer und präsentieren in einem neuen Gameplay-Video das Crafting-System des Spiels. Mit dem Crafting-System können Spieler neue Items und Ausrüstung selbst herstellen. Dazu benötigt man natürlich verschiedene Materialien. Im Video wird ein Trank hergestellt und die Peitsche von Miriam mit Stacheln verstärkt. Um das Crafting-System zu nutzen, müsst ihr im Spiel einen Alchemisten namens Johannes aufsuchen.

Bloodstained: Ritual of the Night ist ein fantasievolles Sidescroller-RPG, das im England des 18. Jahrhunderts spielt, einer Ära, in der sich durch die beginnende industrielle Revolution das Leben der Menschen drastisch veränderte. Die Spieler übernehmen die Rolle von Miriam, einer Waise, die vom dämonischen Fluch eines Alchemisten gezeichnet ist. Dieser Fluch lässt ihre Haut langsam kristallisieren. Mit Fortschreiten des Fluchs fällt Miriam in ein mysteriöses Koma und wacht zehn Jahre später wieder auf, als ein Schloss erscheint und die Hölle erwacht. Nun muss sie zu dem Schloss reisen und seinen Schöpfer, Gebel, und dessen Dämonen bekämpfen, während sie versucht, den Fluch aufzuhalten.