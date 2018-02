Die Anfänge von Kingdom Come: Deliverance

Spätestens seit den Vorwürfen gegen Producer Daniel Vávra dürfte Kingdom Come: Deliverance jedem ein Begriff sein. Kurz vor dem Release wird es nun Zeit, sich ein Bild vom fertigen Spiel zu machen. Das durfte Gronkh vorab tun und veröffentlichte die ungefilterten Anfänge des Spiels, immerhin 2,5 Stunden, auf seinem YouTube-Kanal.

Um körperliche Auseinandersetzungen in einem Land zu überleben, das innerlich so zerrissen ist und zudem von feindlichen Kräften überfallen wird, gilt es als unausweichlich alle Möglichkeiten auszuloten, bevor man sich in den Kampf stürzt. Kingdom Come: Deliverance bietet hierzu ausgesprochen vielschichtige Ansätze gerade für Spieler, die ihre Augen stets offen halten.