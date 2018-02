Plattformen für Usotsuki Hime to Moumoku Ouji bestätigt

Einige Wochen nach der Ankündigung von Usotsuki Hime to Moumoku Ouji (Liar Princess and the Blind Prince) hat Nippon Ichi Software die Plattformen für den Vertrieb bestätigt. In Japan erscheint das Videospiel für PlayStation 4, PlayStation Vita und für Nintendo Switch.

Der Titel wurde von einer Webdesignerin entworfen und charakterisiert sich durch den handgezeichneten Bilderbuchstil. Das Spiel erzählt eine herzergreifende Geschichte über die Interaktion zwischen einem Monster, das die Gestalt einer Prinzessin annimmt, und einem blinden Prinzen. In den kommenden Tagen sollen wir weitere Informationen über das Videospiel erhalten.

via Gematsu