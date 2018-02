Ash of Gods: Story-Trailer stellt das RPG näher vor

By

Freunde des rundenbasierten RPGs könnten im März wieder auf ihre Kosten kommen. Dann erscheint Ash of Gods von Aurum Dust, allerdings nur für PCs. In dem RPG mit rundenbasiertem Karten-Kampfsystem und Roguelike-Storytelling soll „jede Entscheidung die Geschichte mitgestalten“. Handgemalte Grafik im Stil einer Graphic Novel sorgt für einen eigenen Stil. Der Soundtrack stammt übrigens von Adam Skoruopa und Krzysztof Wierzynkiewicz (Witcher-Serie).

Das Spiel bietet eine Story, die von der Komplexität und Ungewissheit moralischer Entscheidungen geprägt ist und in der jeder Charakter sterben kann. Kurzfristige Vorteile können einen Charakter das Leben kosten, während manche Episode leichter zu spielen sein kann, wenn Opfer erbracht werden. Wie würdest du dich fühlen, wenn jede deiner Entscheidungen eine zentrale Rolle für dein Überleben und das deiner Umgebung spielen würde? Klingt ein bisschen wie im wahren Leben, nicht wahr? Jedes Durchspielen des Spiels kann einzigartig sein, denn deine Entscheidungen beeinflussen den Lauf der Dinge!

Ash of Gods soll im März 2018 erscheinen.