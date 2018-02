Dynasty Warriors 9: Opening-Movie und Season-Pass

By

Koei Tecmo hat das Eröffnungsvideo zu Dynasty Warriors 9 veröffentlicht und obendrein einen Season-Pass zum Spiel angekündigt. Der Season-Pass wird 3.000 Yen kosten, also vermutlich 19,99 Euro. Noch ist er nicht für Europa angekündigt, aber das dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Der Season-Pass beinhaltet ein „Scenario Pack“, das einige NPCs spielbar macht und neue Events und Szenarien beinhaltet. Ein „Weapons Pack“ erweitert das Spiel um drei neue Waffen und mit einem „Customization Pack“ bekommt ihr weitere Anpassungsmöglichkeiten. Diese Pakete wird es auch einzeln geben, ihr müsst dann aber auf einen Item-Bonus für den Kauf des Season-Pass verzichten.

Dynasty Warriors 9 erscheint am 13. Februar 2018 für PS4 und Xbox One sowie für PCs via Steam.

via Gematsu