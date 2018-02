Aegis Defenders erscheint auch für Nintendo Switch

Der Metroidvania-Action-Platformer Aegis Defenders wird am 8. Februar nicht nur für PlayStation 4 und PCs erscheinen, sondern auch Nintendo Switch, wie Entwickler Guts Department kurzfristig bekanntgab. Der Titel wurde 2014 mit über 145.000 US-Dollar bei Kickstarter finanziert. Das Spiel ist dabei im Stile eines klassischen 16-bit-Spiels gehalten und ist „ein Liebesbrief an eine Ära von klassischen Spielen wie Final Fantasy, Super Metroid und The Legend of Zelda“.

Aegis Defenders versetzt euch in eine Welt, in der die Kontrolle über verloren geglaubte Technologie Macht bedeutet. Als die Ruinenjäger Bart und seine Enkelin Clu erkundet ihr uralte Ruinen und entdeckt dabei ein Relikt, welches die Welt von ihrem rücksichtslosen Imperium retten kann: Eine legendäre Waffe namens Aegis. Während Bart ein Maschinist ist und sich insbesondere mit dem Errichten von Gebäuden auskennt, ist Clu auf die Jagd und den Umgang mit Fallen spezialisiert. Zusammen tragen beide einen Krieg gegen korrumpierte Bestien und das Imperium aus, um die Welt zu retten.