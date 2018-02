Das C64-Mini erscheint am 29. März in Europa

By

Als Nintendo im letzten Jahr das SNES-Mini veröffentlichte, kündigte Koch Media wohl kaum zufällig den C64-Mini an. Gemeinsam mit Retro Games Ltd wird man eine lizenzierte Miniaturversion des meistverkauften Heimcomputers der 1980er-Jahre veröffentlichen. Nun steht der Releasetermin fest. Das Mini-Commodore-64 erscheint am 29. März hierzulande!

Nur halb so groß wie das Original bietet THEC64 Mini direkte Verbindungsmöglichkeiten zu modernen TV-Geräten und erscheint mit einem originalgetreuen neuen Joystick, der unkompliziert an einen der beiden USB-Ports angeschlossen wird. Auf diese Weise bietet THEC64 Mini klassisches Spielvergnügen mit nur wenigen Handgriffen. Bereits 1982 veröffentlicht, eroberte der C64 Home Computer die Welt und dominierte über weite Strecken der 1980er-Jahre die digitale Unterhaltungslandschaft. Millionen verkaufte Einheiten garantieren noch heute einen sicheren Platz im Herzen der Fans von damals.

Per HDMI-Port passt das THEC64 Mini an moderne Geräte, auf denen die 64 Lizenzprodukte neu erlebt werden können. Unter diesen Spielen befinden sich Klassiker wie California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid, Impossible Mission und etliche weitere. Das C64 Mini sei übrigens „das erste Produkt in einer geplanten Reihe“, wie Paul Andrews von Retro Games verrät.

THEC64 Mini wird für 79,99 Euro im Handel erscheinen. Welche Spiele enthalten sind, lest ihr hier.