Totaku: amiibo-ähnliche PlayStation-Figuren vorgestellt

In Kürze wird es zu verschiedenen PlayStation-Figuren eine neue Figurenreihe geben, die an Nintendos amiibo erinnert. Die kleinen Figürchen werden allerdings keine NFC-Funktionen bieten, ihr könnt sie euch nur in den Schrank stellen. Mit 9,99 US-Dollar sind die Figuren allerdings nicht bedeutend günstiger als amiibo. Für diesen Preis kann man sie bei Gamestop in den USA vorbestellen. In Europa listet bisher nur ein spanischer GAME-Shop die Figuren, dort für 14,95 Euro.

Veröffentlicht und hergestellt werden die lizenzierten Figuren auch nicht durch Sony, sondern durch ThinkGeek. Qualitativ machen die Figuren einen ganz guten Eindruck, wenn man den PR-Bildern glauben darf. Geplant ist eine erste Welle von Figuren am 23. März mit Heihachi, einem Rennwagen aus WipEout, Sackboy, Parappa the Rapper, dem Jäger aus Bloodborne und Crash Bandicoot.

via ResetEra