Der Launchtrailer zu Lost Sphear von Square Enix

By

Es war relativ ruhig um Lost Sphear geworden, doch seit heute ist das klassische JRPG von Tokyo RPG Factory und Square Enix in der Tat für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs erhältlich. Unten seht ihr den obligatorischen Launchtrailer und eine offizielle Vorstellung durch Square Enix. Unseren Test zum Spiel findet ihr in Bälde an dieser Stelle.