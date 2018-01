Maihana Soumakyou: Erstes Video der PS4-Version

By

Unties hat das erste Video der PlayStation-4-Version von Maihana Soumakyou veröffentlicht. Nach einer Ankündigung im Jahr 2015 war es lange ruhig um den Titel. Doch nun soll das Shoot ’em up am 25. Januar in Japan im PlayStation Store für PlayStation 4 erscheinen.

Diese Version soll im Gegensatz zur PC-Version in jedem Modus Upgrades erhalten haben und so ein noch besseres Spielerlebnis bieten. Weiterhin unterstützt der Titel nun HD-Grafik, Trophäen und bietet spielbare Charaktere, Bosse, Szenarien, Stimmen und mehr.

via Gematsu