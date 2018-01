Summer Lesson: Allison und Chisato sprechen Englisch

Es gibt bereits eine englischsprachige Version von Summer Lesson in Asien, diese enthält allerdings nur Start-Charakter Miyamoto Hikari sowie ihre Extra-Szenen und Kostüme. In Japan wurden später noch Summer Lesson: Allison Snow sowie Summer Lesson: Chisato Shinjo veröffentlicht, mit denen Fans die Sommerferien als Nachhilfelehrer mit zwei anderen Damen verbringen können.

In Japan erscheint in Kürze eine All-in-One-Fassung und in Asien werden diese beiden Charaktere ebenfalls bald Englisch sprechen. Ob auch in Form einer Retailfassung oder als DLC, ist allerdings nicht bekannt. Producer Tamaoki spricht im Video allerdings von einem „Veröffentlichungsplan“, es sieht also aus, als würde man die Charaktere nur in DLC-Form veröffentlichen.

In Summer Lesson übernehmt ihr die Rolle des virtuellen Lehrers und dürft die drei Damen durch den Sommerurlaub begleiten, in dem sie allerdings einiges lernen sollen. Ihr kommuniziert miteinander mit dem Ziel, dass die drei ihre Noten verbessern. Die Damen unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Elternhaus und Charakter.