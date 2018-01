Hokuto ga Gotoku: Neues Gameplay zeigt Kazuma Kiryu

By

Sega hat den Mitschnitt eines Livestreams veröffentlicht, bei dem man neues Gameplay-Material zu Hokuto ga Gotoku präsentierte. Hokuto ga Gotoku wird vom Yakuza Studio entwickelt und ist ein neues Fist of the North Star mit vielen Yakuza-Anleihen. Das seht ihr im Video ganz deutlich: Selbst die Minimap und die Menüführung erinnern an die neuesten Yakuza-Spiele.

Das neue Kampfsystem soll eine Mischung aus den Hokuto Shinken Arts und der Action aus Yakuza sein. Viele Techniken, die man leicht ausführen kann, das steht im Mittelpunkt. Dank Protagonist Kenshiro soll sich das Kämpfen aber trotzdem ganz anders anfühlen als in Yakuza. Auf Kazuma Kiryu müssen Fans aber trotzdem nicht verzichten. Es wird einen DLC geben, mit dem man das Charakter-Modell von Protagonist Kenshiro dauerhaft gegen Kazuma Kiryu tauschen kann – das seht ihr auf dem Artikelbild. Und im neuen Video ab Minute 1:17:15.

Hokuto ga Gotoku erscheint am 8. März 2018 in Japan für PS4.

via Gematsu