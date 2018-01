Square Enix stellt Final Fantasy XV OST: Volume Two vor

Vor über einem Jahr erschien der erste „Official Soundtrack“ zu Final Fantasy XV. Seitdem ist natürlich viel passiert – besonders im Universum von Final Fantasy XV. Es gab viele DLCs, viele neue Inhalte und Events. Und natürlich auch neue Musik.

Square Enix kündigte nun also Final Fantasy XV Volume Two an, einen zweiten offiziellen Soundtrack. Der Soundtrack erscheint auch im Blu-ray-Format und beinhaltet zusätzlich Lieder aus den DLCs des Spiels. Weiterhin enthält die Disk eine Live-Aufnahme des Klavierkonzertes in Osaka des letzten Jahres.

Die Blu-ray kostet umgerechnet etwa 47 Euro, die CD schlägt mit rund 32 Euro zu Buche. Erscheinen wird Final Fantasy XV Volume Two am 21. März 2018 in Japan. Eine offizielle Website wurde bereits eingerichtet.

via Nova Crystallis