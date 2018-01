Shining Resonance Re:frain: Bewertung in Austrailien

By

In Australien wurde Shining Resonance Re:frain durch das „Australian Classification Board“ mit einem „M“ bewertet. Als Publisher ist Sega of America eingetragen. Bisher gibt es noch keine offizielle Ankündigung einer Lokalisierung des Remasters. Der Produzent Makoto Suzuki erwähnte kurz nach der Enthüllung des Spiels, dass die Shining-Serie zum größten Teil für den asiatischen Raum entwickelt wurde, aber man wolle die Reihe in Zukunft auch für andere Regionen zugänglich machen.

Im Gegensatz zum Original sind mehr als 150 DLCs bereits in dieser Version enthalten. Dazu gibt es neue Songs und Kostüme. Der neue Modus „Refrain Mode“ erzählt ein alternatives Szenario für Excela Noa Aura und Jenius Aeon, die in der ursprünglichen Fassung für PlayStation 3 nicht als Gruppenmitglieder spielbar sind. Weiterhin erhält das Remaster einige Annehmlichkeiten für ein leichteres Spielvergnügen.

Der letzte Boss aus dem ersten Kapitel wird leichter zu schlagen sein. Verliert man einen Kampf, kann man vor dem Event einen Neustart ausführen. Die KI von Rinna Mayfield wurde verbessert und reagiert im Remaster intelligenter, zudem kann Fromages Navigation deaktiviert werden. An der Hauptgeschichte haben die Entwickler nichts geändert.

In Japan soll das Rollenspiel am 29. März 2018 für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu