Neue „Peripherie-Geräte“ für Nintendo Switch geplant

14,86 Millionen verkaufte Geräte weltweit sind ein Erfolg für Nintendo Switch, doch es soll auch so weitergehen. Präsident Tatsumi Kimishima gab im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts einen Ausblick, wie das gelingen soll. Das Momentum will man konservieren, indem man einen „weiteren Kreis an Kunden“ anspricht. Dazu zählt Kimishima neben Hardcore-Gamern auch Kinder und ihre Eltern. In diese Kerbe dürfte zweifellos das neue Nintendo Labo schlagen, doch damit soll es offenbar nicht getan sein.

Wie das Wall Street Journal und der in diesen Kreisen bestens informierte Takashi Mochizuki berichten, sollen „Leute, die mit den Entwicklungsplänen vertraut sind“ sagen, dass weitere „neue Peripherie-Geräte für Nintendo Switch“ bereits geplant sind. Weitere Ausführungen wollte man nicht machen, doch es scheint so, als sollten das klassische Zocken und Nintendo Labo nicht die einzigen Verwendungsmöglichkeiten von Nintendo Switch bleiben. „Mehr ist auf dem Weg“, hielt sich Kimishima ebenfalls bedeckt.

Könnt ihr euch da schon etwas ausmalen?