Senran Kagura Burst Re: Burst-Modus und DLC-Figuren

Marvelous hat neue Informationen über Senran Kagura Burst Re:Newal geteilt, die sich mit dem Modus „Burst“ beschäftigen und auf kommende DLCs eingehen. Dazu gibt es ein neues Video und Bilder zum Videospiel.

Während ihr Aktionen in den Kämpfen ausführt, füllt sich die Leiste für den Modus „Burst“. Gelangt eine Heldin in diesen Modus, verstärkt sich ihre Angriffskraft für eine kurze Zeit. Betätigt man in diesem Zustand einen bestimmten Knopf, wird die mächtige Fähigkeit „Burst Finish“ ausgelöst. Bekämpft man in diesem Moment einen Boss, gibt es eine Einblendung, die euch den Schaden an den Kostümen demonstriert.

Laut Marvelous wird Miyabi sich Yumi als ein zusätzlicher Charakter anschließen. Der Zusatz „Yumi’s Prequel“ ist kostenpflichtig und in der limitierten Edition bereits enthalten. Neben Miyabi und Yumi werden die folgenden Charaktere für eine kurze Zeit als kostenlose DLCs angeboten: Murakumo, Yozakura, Shiki, Minori, Murasaki, Imu, Ryobi und Ryona. Nach zwei Wochen muss man für diese Zusätze zahlen.

In Japan erscheint der Titel am 22. Februar 2018 für PlayStation 4.

via Gematsu