Soulcalibur VI: Neue Charaktere und Details

By

Bandai Namco hat zahlreiche neue Screenshots, Artworks und Hintergrundinformationen zum anstehenden Soulcalibur VI veröffentlicht. Diesmal liegt der Fokus besonders auf den Kämpfern. Neu für Soulcalibur VI vorgestellt wurden dabei Kilik, Nightmare und Xianghua sowie der komplett neue Charakter Groh. Gleichzeitig haben einige Gaming-Webseiten Videos veröffentlicht, die viele Einblicke in Gameplay und Spielwelt gewähren.

Groh ist ein mysteriöser Mann und furchtloser Krieger. Es ist nicht viel über ihn und seinen Kampfstil bekannt. Angeblich gehört er der Aval Organisation an, einer geheimen Zusammenkunft, deren Wurzeln bis in die Antike zurückreichen. Das Hauptziel dieser Gruppe ist es, sogenannte „Outsider“ zu eliminieren. Diese Außenseiter stehen in besonderer Verbindung mit dem verfluchten Schwert.

Der geheimnisvolle Kämpfer verwendet ein Schwert und führt damit viele aufeinanderfolgende Hiebe aus. Dieser Kampfstil ist für die ausführende Person sehr gefährlich und erfordert viel Übung und Konzentration. Gleichzeitig kann Groh sein Schwert spalten, um eine Doppelklinge zu erhalten und sich somit das Element der Überraschung zu sichern.

Kilik wuchs im Ling-Sheng-Su-Tempel auf, wo die hiesigen Mönche ihn großzogen und er zu einem formidablen Kämpfer ausgebildet wurde. Kilik freundete sich mit dem Jungen Xianglian an, der das gleiche Schicksal teilte. Auch er war ein Waisenkind, ausgebildet zu einem guten Kämpfer. Beide waren so begabt, dass jedem von ihnen einer der geheimen Schätze des Tempels ausgehändigt werden sollte. Doch dann nahm das Schicksal seinen Lauf…

Kilik kämpft mit einem Stab. Zusammen mit den Techniken des Ling-Shen Su ergibt das eine kraftvolle Kombination, vielleicht sogar eine der Stärksten in der Welt des Stabkampfes. Das Maß an Geschick, welches diese Waffe fordert, wird durch große Bewegungsfreiheit und Reichweite belohnt.

Nightmare ist ein barbarischer Ritter, dessen Rüstung sich von den Seelen der Lebenden ernährt. Schon allein sein Name verbreitet Furcht und Schrecken und wer nah genug an ihn herankam um festzustellen, dass er nicht der klassische Märchen-Bösewicht ist, überlebte nicht lang genug, um davon zu berichten.

Der Ritter schwingt das Dämonenschwert Soul Edge, welches die Erinnerungen derer speichert, die es bereits geschwungen haben oder die dagegen kämpfen mussten. Diese Erinnerungen haben Einfluss auf den Stil und die Fähigkeiten der Person, die das Schwert momentan besitzt. So kann auch ein unerfahrener Kämpfer damit zum erfahrenen Krieger avancieren. Nightmare hat außerdem die Fähigkeit, die Kraft dieser Waffe teilweise zu entfesseln.

Als Tochter der prestigeträchtigen Chai-Familie in Peking lernte Xianghua schon von Kindesbeinen an, mit dem Schwert zu kämpfen. Aufgezogen wurde sie von ihrer Mutter, ihren Vater lernte sie nie kennen, ihr wurde erzählt, der sei bereits tot. Als Xianghuas Mutter starb, fokussierte die junge Frau den Schwertkampf und wurde mit jedem Tag leidenschaftlicher und stärker.

Ihr Kampfstil ist weniger direkt und plump als bei anderen Kämpfern. Xianghua hat viel von der Ästhetik übernommen, die ihre Mutter beim Kämpfen an den Tag legte. Sie nutzt die Schwachstellen des Gegners und wartet ab, bis er seine Deckung fallen lässt, um den finalen Schlag zu erzielen.

via Gematsu