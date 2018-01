Project Octopath Traveler: Demo-Feedback umgesetzt

Die Demo zu Project Octopath Traveler wurde über eine Million Mal heruntergeladen und 45.000 Spieler haben bei der dazugehörigen Umfrage mitgemacht. Square Enix hat das Feedback intensiv ausgewertet und die Entwickler erklären euch nun in einem neuen Video, welche Änderungen man daraufhin konkret am Spiel vorgenommen hat. Dazu gehören Änderungen an der Benutzeroberfläche, der Sichtbarkeit, der Karte, aber auch am Kampfsystem.

Das JRPG aus dem Hause Square Enix soll 2018 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen, wobei Project Octopath Traveler weiterhin nur ein Arbeitstitel ist. Entwickelt wird das Spiel vom Bravely-Default-Team und der einzigartige Grafikstil soll natürlich an klassische JRPGs erinnern.