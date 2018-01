Castle of Heart für Nintendo Switch angekündigt

By

Der polnische Indie-Entwickler 7levels hat Castle of Heart exklusiv für Nintendo Switch angekündigt. Der Action-Platformer soll noch in diesem Quartal hierzulande erscheinen. Das Spiel will klassische Platformer-Action bieten, aber auch einige Innovationen. Es gibt zahlreiche Waffen, von Granaten bis kraftvoller Magie.

Schlüpfe in die Rolle eines Ritters, der durch einen Fluch eines finsteren Zauberers zu Stein wurde. Nun muss er beweisen, dass Liebe und Mut gegen die dunkelste Magie bestehen können. Bahne dir deinen Weg vom versteinerten Dorf aus bis zum Schloss des dunklen Herrschers über 20 Level in vier einzigartigen Umgebungen. Dabei stellst du dich Feinden, die unterschiedliche Strategien erfordern, und musst auf plötzliche Gameplay-Änderungen reagieren, die aufregende, dynamische Action-Sequenzen auslösen.

Das „Stein-Sein“ des Ritters ist dabei nicht nur optischer Natur. Seine Gestalt bröckelt, wenn er Energie verliert. Durch das Besiegen von Gegnern kann er sie wieder auffüllen. Gelingt das nicht, ist es möglich, dass der Ritter zum Beispiel einen Arm verliert und so in der Nutzung von Waffen eingeschränkt ist.