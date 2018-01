Ni no Kuni II: Broadleaf, Kingdom Mode und Social Media

Mit zahlreichen neuen Screenshots und Details stellt uns Bandai Namco nun die Gegend Broadleaf sowie noch einmal ausführlich den Kingdom Mode vor. Auch den Ort Thalassea seht ihr noch einmal auf den Bildern. Das „Land aus Wasser“ hatten wir euch hier schon einmal ausgiebig vorgestellt.

Broadleaf, die Wissenschaftsmacht

Broadleaf ist ein riesiges Land. Einst war es ein sehr kleines Land mit dichten Wäldern, doch die innovativen Errungenschaften von Präsident Musaka haben es zu einer Wissenschaftsmacht in der Welt von Ni no Kuni II gemacht. Ausdruck dieses Fortschritts ist vor allem der „Intelligence Big Tree“, ein riesiger Turm in Baumform, von dem aus das Land gesteuert wird.

Präsident Musaka verfolgt allerdings nicht nur hehre Ziele. Er ist ehrgeizig und in seiner Forschung weder an Religion noch an moralische Werte gebunden. Die Leute, die an seinem „Magischen Fusionsreaktor“ arbeiten, tun dies nicht aus freiem Willen und die Arbeit erfordert Opfer. Es gibt mehr und mehr Proteste im Land, doch Musaka hat das Ziel, durch den Reaktor sein Einzugsgebiet noch mehr zu vergrößern und die Welt zu beherrschen.

Der Kingdom Mode

Auch der Kingdom Mode wird euch noch einmal auf mehreren Bildern gezeigt. In diesem Modus baut ihr euer Land Estavania auf, erweitert die Grenzen, errichtet Gebäude und stellt Fachleute ein. Ihr kümmert euch um die Waffen- und Rüstungsproduktionen, errichtet Magielabore und Shops. Dort produziert ihr die Items, die Evan für seine Reise braucht. Am Anfang steht wie immer das Geld: Damit baut ihr die Gebäude, in denen ihr dann langsam die Produktion ankurbelt. Auf den Bildern seht ihr, wie ihr aus verschiedenen Personen wählt, die unterschiedliche Attribute haben und die ihr nach ihren Fähigkeiten einsetzen solltet.

Leaf Book, das Social Media Network

Brandneu ist auch das Leaf Book. Es ist die Social-Media-Plattform der Bewohner von Ni no Kuni. Eure Bekannten posten dort Fotos und Details und hin und wieder könnten die Informationen, die ihr dort findet, nützlich für eure Reise sein. Auf einigen Screenshots seht ihr, wie das Leaf Book aussieht.

Die Higgledies

Einige weitere Screenshots zeigen euch außerdem erneut die Higgledies. Diese kleinen Helfer sind euch ganz sicher schon aufgefallen, sie wuseln in jedem Kampf um die Charaktere herum. Sie unterstützen das Team mit Angriffen und vor allem elementaren Buffs. Außerdem öffnen sie in Dungeons neue Wege. Es gibt 100 einzigartige Higgledies im Spiel, die ganz besondere Fähigkeiten besitzen.

