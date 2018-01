Nintendo stellt Nintendo Labo für Switch vor

Bei der für heute 23 Uhr angekündigten Enthüllung handelt es sich um Nintendo Labo. Doch was ist das überhaupt? Nintendo beschreibt es in Kurzform als eine „Reihe interaktive Bau- und Spielerlebnisse für kreative Köpfe“. Auf einer eigens eingerichteten Website gibt man weitere Einblicke. Dort heißt es beschreibend:

Stell dir vor, du könntest aus einem einfachen Stück Pappe die verschiedensten Dinge bauen. Ein Motorad, eine Angelrute oder ein Klavier – was auch immer du dir vorstellen kannst! Baue sogenannte Toy-Con-Modelle aus Pappbögen, kombiniere sie mit Nintendo Switch und schon kannst du sie zum Leben erwecken! Mit Nintendo Labo kann jeder im Handumdrehen bauen, spielen und Neues entdecken. Familien, die gemeinsam Nintendo Labo entdecken, können ganz neue Spielweisen erfinden, ohne es überhaupt zu bemerken – und haben beim Erfinden sogar den größten Spaß!

Nintendo Labo erscheint am 24. April 2018 zunächst in zwei Varianten. Ein Multi-Set mit fünf Modellen und der Nintendo-Labo-Software sowie ein Robo-Set zum Roboter bauen, ebenfalls mit Software. Die genauen Inhalte könnt ihr auf der oben verlinkten Website einsehen. Ihr baut zusammen, bastelt und verbindet die Bauten mit der Switch oder den Joy-Cons, aber das ist kein Muss. Ein Beispiel: Ihr baut eine Angel, ein Joy-Con dient als Griff an der Angel, einer als Kurbel. Und so funktionieren die Joy-Cons dann auch. Mit der mitgelieferten Software probiert ihr eure Angel dann aus. Weitere Eindrücke liefern die geschätzten Kollegen von Eurogamer in einer Vorschau.