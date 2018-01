Neuer Gameplay-Trailer zu Masters of Anima

By

Masters of Anima wurde bereits im Oktober 2016 angekündigt. Nun veröffentlicht Focus Home Interactive einen neuen Gameplay-Trailer zum Actionspiel. Der Titel, der von Passtech Games entwickelt wurde, wird auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Man schlüpft in die Rolle von Otto, einem Schüler von Anima. Er ist dazu in der Lage mächtige Kräfte zu wirken, die in der Welt „Spark“ die Quelle allen Lebens sind. Ziel ist es, den Rang eines Meisters zu erlangen, um seine geliebte Verlobte Ana zu heiraten. Doch die wird vom schrecklichen Zar und seinen gruseligen Golems gefangen gehalten.

Natürlich gilt es, Ana aus den üblen Fängen der Feinde zu befreien. Dazu bedient er sich der Kräfte Animas und lernt, Wächter zu beschwören. Man kann sogar ganze Armeen von diesen befehligen. Jeder davon hat seine eigenen, individuellen Talente. Otto und seine Wächter lernen mit der Zeit auch immer wieder neue Fähigkeiten dazu. Wie das aussehen kann, zeigt euch der Trailer.

via Gematsu