Neuer Minispiel-Trailer zu Yakuza 6: The Song of Life

Kazuma Kiryu nähert sich in großen Schritten! In wenigen Wochen dürft ihr mit ihm wieder durch Kamurocho und Onomichi ziehen. In einem neuen Trailer zeigt euch Sega, was euch dort erwartet. Und dabei zielt man natürlich auf die unzähligen Nebenaktivitäten ab. Verrückte und weniger verrückte Minispiele, Arcade-Games wie Puyo Puyo und Virtua Fighter 5 Final Showdown, Hostessen, Nebenaufgaben und diesmal auch ein Katzen-Café erwarten euch.

In Yakuza 6 wird Kazuma Kiryu herausfinden, wie viel Menschen bereit sind, für die Familie zu opfern – wenn er eine Reihe von düsteren Ereignissen untersucht. Nach einer dreijährigen Haftstrafe eben frisch entlassen, findet ein sichtlich gealterter Kiryu heraus, dass seine Leihmutter-Tochter Haruka aus dem Waisenhaus, das er betreute, verschwunden ist. Der Weg führt ihn zu seinen alten Pfaden in Kamurocho, wo er entdeckt, dass sie von einem Auto getroffen wurde und nun im Koma liegt. Und um es noch schlimmer zu machen, erfährt Kiryu, dass Haruka jetzt einen Sohn hat, den er betreuen muss. Mit dem Baby unter dem Arm reist Kiryu in die Küstenstadt Onomichi, Hiroshima, um die Wahrheit über Haruka, ihren Sohn und ein unheimliches Geheimnis, das die Hiroshima-Yakuza verbergen, herauszufinden.

Das letzte Kapitel des Drachen von Dojima schlägt am 20. März 2018 in Europa für PlayStation 4 auf.