Neuer Trailer zu Sword Art Online: Fatal Bullet

By

Neben einem neuen Trailer aus Japan gibt es heute auch die offiziellen Details zum kürzlich vorgestellten neuen Charakter Bazalt Joe. Die dazugehörigen Screenshots findet ihr unten noch einmal. Zu sehen sind außerdem einige neue Waffen, die euch Bazalt Joe präsentiert, ebenso wie der Onlinemodus. Den neuen Trailer findet ihr ganz unten.

Bazalt Joe ist ein Top GGO (Gun Gale Online) Rangspieler, der Interesse am ArFa-sys (Artificial Financial Adviser System) des Protagonisten gefunden hat. Dieser ist mit einer besonders seltenen “Type-X” KI ausgestattet, die denken, selbstständig handeln und auf unterschiedlichste Art und Weise Unterstützung leisten kann. Joe ist zudem sehr lebensfroh und beliebt unter seinen Schwadron-Mitgliedern. Er ist hartnäckig und beschwert sich nie über das Ergebnis des Spiels. Im Falle eines Sieges versorgt er andere mit hilfreichen Informationen und Items. Mit Waffen und spezieller Schwertausrüstung meistern Spieler jede Situation, wenn sie mit Kirito Missionen in Angriff nehmen. Sie können sich zudem auf neue, exklusive Skills für Waffen und Schwerter freuen.

Der Hybrid-Shooter erscheint am 23. Februar für PS4, Xbox One und PCs in Europa.