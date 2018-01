Trailer zeigt Season-Pass zu Zelda: Breath of the Wild

By

Mit einem neuen Trailer ruft euch Nintendo nach Veröffentlichung aller DLC-Inhalte zu Zelda: Breath of the Wild noch einmal den Season-Pass in Erinnerung. Das Video zeigt euch alle Inhalte der beiden DLC-Pakete, darunter die Prüfungen des Schwertes, den neuen Master-Modus, den Pfad des Helden, neue Rüstungen und den neuen Dungeon sowie die neue Story aus dem zweiten DLC, der „Ballade der Recken“. Der Season-Pass ist für 19,99 Euro auf Nintendo Switch und Wii U erhältlich.