Neuer Koop-Trailer zu Metal Gear Survive

Zuletzt lenkte Konami den Fokus zu Metal Gear Survive vor allem auf die Einzelspielerkampagne. Dabei legt das Spiel selbst doch den Fokus auf die Koop-Mehrspieler-Action. Mit einem neuen Trailer erinnert sich Konami wieder daran. Das dreiminütige Video zeigt in einem Zusammenschnitt die Herausforderungen, die euch im Mehrspielermodus erwarten.

Aktuell und noch bis zum 21. Februar habt ihr die Möglichkeit, das in der Beta selbst herauszufinden. Details zur Beta findet ihr hier. Wer an der Beta teilnimmt, wird im Spiel mit Boni belohnt: Neben einem Fox-Hound-Namensschild und Zubehör für Metal Gear REX erhält man auch ein Bandana, wenn der fertige Titel erscheint. Bei uns ist es am 22. Februar so weit, dann kommt Metal Gear Survive für PlayStation 4, Xbox One und PCs auf den Markt.