Death end re;Quest: Hajime, Senji und Spielverlauf

Erneut hat der Entwickler Compile Heart die Webseite zu Death end re;Quest mit neuen Informationen gefüllt. Darunter werden die Figuren Hajime Anjo und Senji Hizumi vorgestellt, zudem geht man noch einmal mit Erklärungen auf den Spielverlauf ein.

Hajime Anjo (gesprochen von Ryouta Yano):

Ein Café-Besitzer, der Arata einen Schutzraum bietet, der als Cyber-Terrorist gesucht wird. Hajime weiß viele Sachen über das Okkulte und studiert übernatürliche Phänomene, während er seinen Laden betreibt. Die Geheimnisse, die das VR-MMORPG „World’s Odyssey“ betreffen, gehen ebenfalls in die okkulte Richtung und aus diesem Grund will auch er das Rätsel um das Videospiel lüften. Dabei hilft er Arata mit Hinweisen.

Senji Hizumi (gesprochen von Yuuji Kameyama):

Ein Detektiv, der für die Einheit „Sagami Police Department“ arbeitet und Arata verfolgt, der mittlerweile als Cyber-Terrorist gilt. Er sieht wie ein Bösewicht aus und sein Verhalten ist grob, allerdings achtet er auf die Gerechtigkeit.

Das Kampfsystem läuft rundenbasiert ab. Zu Beginn einer Runde bewegt sich die Figur frei in einem bestimmten Radius. Jede Figur nutzt ein anderes Kampfverhalten und damit verbundene Techniken. Aus diesem Grund solltet ihr die Mitglieder geschickt auf dem Schlachtfeld platzieren.

Bis zu drei Mitglieder nehmen aktiv an den Kämpfen teil, wobei ihr diese mit den Einheiten, die sich in der Reserve befinden, inmitten einer Schlacht austauschen könnt. Die Reihenfolge in einem Gefecht ist abhängig von der Geschwindigkeit der Charaktere. Zu den Grundlagen gehören „Command“, „Action“, „Change“ und „Search“.

Erteilt ihr den Befehl zu einem Angriff, wird das System „Tri-Act“ aktiviert. Hierbei darf die betroffene Einheit drei unterschiedliche Befehle in ihrer Runde ausführen. Dazu gehören einfache Attacken oder auch spezielle Fähigkeiten. Sucht ihr eine Technik aus, die als Effekt „Knock Bug“ ausübt, schlagt ihr den Feind damit zurück. Dabei erleidet er Schaden und kann andere Gegner treffen, die davon ebenfalls benachteiligt werden. Wichtig sind diese Fähigkeiten für die Behandlung der „Bugs“, die das Kampffeld mit negativen Veränderungen für die Gruppe versehen.

Das Element „Battle Jack System“ ist eine besondere Technik, die von Arata Mizunashi verwendet wird, um Shina und ihre Kameraden aus der realen Welt zu unterstützen. Dabei benutzt er seine Programmierfähigkeit und greift in die Kämpfe ein, um die Situation zu kontrollieren. Damit das System aktiviert werden kann, muss die Anzahl der „Field Bugs“, die sich auf dem Kampffeld befinden, reduziert werden.

Ist dieser Vorgang erledigt, kann Arata eingreifen und verschiedene Effekte auslösen. Mit „Code Jack“ generiert er einen Cheat, mit „Summon“ beschwört er eine besiegte Königin und mit „Install Genre“ fügt er ein anderes Genre in das rundenbasierte Rollenspiel ein und ändert die Regeln des Systems. Zum Beispiel verwandelt sich das System in ein Fighting Game, in ein Shooting Game oder in einen Glücksspielautomaten, der euch verschiedene Boni gewährt.

In Japan erscheint Death end re;Quest am 1. März für PlayStation 4.

via Gematsu