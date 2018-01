By

Im Internet sind neue Videos und Bilder zu Sword Art Online: Fatal Bullet aufgetaucht, die euch die Anpassung des Charakters (am Beispiel der Heldin) sowie ein Gefecht im Multiplayer-Modus demonstrieren. Dazu gibt es Bilder zum ArFA-sys, zu den Events und Online-Kämpfen, außerdem zeigen sie euch den Charakter Bazalt Joe.

Sword Art Online: Fatal Bullet erscheint am 23. Februar für PS4, Xbox One und PCs in Europa.

via Gematsu, DualShockers