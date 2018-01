New Gundam Breaker: Kämpfe im Koop-Modus

Die aktuelle Ausgabe der Famitsu enthält einige Details über das erst kürzlich angekündigte Videospiel New Gundam Breaker. Die Anpassung der Gunpla kann inmitten eines Kampfes in Echtzeit vorgenommen werden. Durch dieses System ist es sogar möglich, die Ersatzteile, die gerade von einem Gegner fallengelassen wurden, an eurem eingesetzten Gunpla anzubringen. Neben dem Einzelspieler-Modus gibt es einen Koop-Kampfmodus. Hierbei treten zwei Teams, die aus je drei Spielern bestehen, gegeneinander an und müssen das Ziel innerhalb eines Zeitlimits erreichen.

Neben neuen Stages gibt es eine weitere Heldin, die den Namen Shakuno Rinko trägt und von Ari Ozawa gesprochen wird. Derzeit befindet sich die Entwicklung bei 60 Prozent. Das Videospiel soll noch in diesem Jahr weltweit für PlayStation 4 erscheinen. Am 28. Januar sollen weitere Details folgen.

via Gematsu