Final Fantasy XV: Update im Januar bietet neue Inhalte

By

Die Royal Edition und die Windows Edition waren nicht die einzigen Neuigkeiten rund um Final Fantasy XV am heutigen Tage. Square Enix kündigte auch ein neues, kostenloses Update an. Ab dem 21. Januar wird dieses Update erhältlich sein und es fügt u. a. Aranea als einen Trainingspartner in Lagerstellen bei.

Außerdem wird mit dem Update das Assassin’s Creed Festival beendet, die Lagerstellen werden um eine Warteoption zum Vordrehen der Tageszeit erweitert und in Alessios Handelsposten in Altissia gibt es einige neue Items. Zudem wird das Tutorial um neue Übungen erweitert und zahlreiche Bugs werden behoben.