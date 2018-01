Erster Trailer zu No Heroes Allowed! DASH!

ForwardWorks hat den ersten Trailer zu No Heroes Allowed! DASH! veröffentlicht. ForwardWorks wurde vor einiger Zeit von Sony gegründet, um den Riesen auf dem Mobile-Markt nach vorn zu bringen. Erstes Ergebnis war eine Mobile-Umsetzung von Everybody’s Golf, es folgte Sora to Umi no Aida. No Heroes Allowed! DASH! ist der neueste Spross von ForwardWorks.

Das Spiel basiert auf der „No Heroes Allowed!“-Reihe von Sony. Der Ableger DASH! ist ein Puzzle-RPG, bei dem ihr auf einem Feld Blöcke umherschiebt mit dem Ziel, Monster zu beschwören und sie dem voranschreitenden Helden in den Weg zu stellen, um ihn so aufzuhalten.

via Gematsu