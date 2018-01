Kimishima: Das zweite Switch-Jahr ist „entscheidend“

By

Nintendo Switch hat in den ersten zehn Monaten nach dem Launch bereits zahlreiche Verkaufsrekorde geknackt. Die Konsole ist auf einem besseren Weg, als es die meisten wohl erwartet hätten. Nach einem guten ersten Jahr – das kann man wohl bereits sagen – hat Nintendo aber bereits das zweite Jahr im Blick.

Nintendo Switch solle „langfristig spielbar bleiben“ und dafür sei das „zweite Jahr entscheidend“, erklärt Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima gegenüber der japanischen Zeitung The Mainichi (via Eurogamer). „Unsere Aufgabe ist, neue Nutzer zu gewinnen, darunter Leute, die sonst kaum Spielkonsolen anfassen“, so Kimishima weiter. Nintendo Switch solle eine „Spielkonsole mit einer langen Lebensdauer“ sein.

Auf die Frage, ob die Switch die Wii in Sachen Verkaufszahlen übertrumpfen kann, sagte Kimishima, dass es zwar regionale Unterschiede gäbe, aber derzeit sei das Momentum von Nintendo Switch durchaus mit der Wii-Ära vergleichbar. Es ginge nun darum, dieses Momentum aufrechtzuerhalten.

Nintendo selbst wolle dabei weiterhin vor allem eher Familien als Zielgruppe im Visier haben, Drittherstellern überlasse man es, weitere Genres abzudecken und so die Nutzerbasis der Konsole zu erweitern. Das Momentum könne schnell wieder verschwinden, man wolle die Konkurrenz weiter im Blick behalten.