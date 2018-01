Erster Trailer zu Hyrule Warriors: Definitive Edition

By

Nach der Enthüllung beim Nintendo Direct Mini, in dem bereits einige Szenen aus dem Spiel zu sehen waren, hat Koei Tecmo nun den ersten offiziellen Trailer zu Hyrule Warriors: Definitive Edition veröffentlicht. Alle bisherigen DLCs sind dabei natürlich enthalten. Das Spiel läuft im TV-Modus mit 1080p und bietet einen lokalen Zweispieler-Modus auf einer Konsole – wie übrigens auch schon die Wii-U-Version, die dafür den TV und das GamePad nutzte. Neu sind Kostüme für Link und Zelda, die aus dem neuesten Ableger der Serie, Breath of the Wild, stammen.

Hyrule Warriors: Definitive Edition erscheint am 22. März in Japan und im Frühjahr in Europa.