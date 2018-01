Das zweite Video zu Anata no Shikihime Kyouikutan

Nippon Ichi Software hat das zweite offizielle Video zu Anata no Shikihime Kyouikutan (Your Four Knight Princesses Training Story) veröffentlicht, welches euch einige Inhalte aus dem Videospiel präsentiert.

Die Geschichte spielt in einer Welt, in der Schwerter, Magie und „Relikte“ einer uralten Zivilisation existieren. Ihr übernehmt die Rolle eines kampferprobten und erfahrenen Ritters, der die Aufgabe erhält, die vier „Relic Islands“ zu besuchen. Zudem seid ihr ein Lehrer und erfüllt die Mission, vier Prinzessinnen auszubilden. Jede von ihnen ist an eine Macht gebunden. Welche Prinzessin werdet ihr im Kampf anweisen? Was für Schlussfolgerungen erwarten euch? Die Wahl liegt durch eure Entscheidungen bei euch.

In Japan erscheint der Titel am 8. März 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PlayStation Vita.

via Gematsu