Earth’s Dawn: Side-Scroller erscheint für Nintendo Switch

Der japanische Entwickler Oneoreight hat angekündigt, den Side-Scroller Earth’s Dawn auch für Nintendo Switch zu veröffentlichen. Eine Veröffentlichung in Japan ist für den 25. Januar 2018 geplant, dann erscheint das Spiel auch für iOS. Ob eine Veröffentlichung der Nintendo-Switch-Version für den Westen geplant ist, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings hat Rising Star Games das Spiel schon im November 2016 in Europa veröffentlicht, nämlich für PS4, Xbox One und PCs.

Nachdem die Alien-Rasse E.B.E. die Erde überfallen hat, ist es nun Ihre Aufgabe als Soldat einer Spezialeinheit die Invasoren zurückzuschlagen. In diesem Action-geladenen 2D-Sidescroller können Sie Ihren Charakter Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen und mit verschiedenen Talenten ausstatten. Fertigen Sie neue und mächtige Waffen sowie Ausrüstung an, um immer stärker zu werden.

Nachfolgend ein alter Gameplay-Trailer für die PS4-Version: