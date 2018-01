God of War erscheint am 20. April für PlayStation 4

Darauf haben God-of-War-Fans lange gewartet: Endlich gibt es einen konkreten Veröffentlichungstermin für das neue God of War! Wie Sony bekanntgibt, erscheint das Spiel am 20. April 2018 hierzulande. Außerdem gibt es einen neuen Story-Trailer und mehrere Sammlereditionen. Cory Barlog von den Santa Monica Studios schreibt im PlayStation Blog:

Wir haben eine lange Reise hinter uns, um zu diesem Punkt zu kommen. Deswegen habe ich gemischte Gefühle, wenn ich daran denke, dass unsere Reise in ein paar Monaten tatsächlich zu Ende sein wird. Doch obwohl ich traurig bin, bin ich auch unglaublich aufgeregt, denn das Ende bedeutet, dass ihr dieses verrückte Abenteuer, an dem wir fast fünf Jahre lang herumgebastelt haben, endlich in den Händen halten werdet!