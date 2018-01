Neo Atlas 1469 erscheint in Japan für Nintendo Switch

Das Simulationsspiel Neo Atlas 1469 wird in Japan und im asiatischen Raum als physische Version und in digitaler Form für Nintendo Switch erscheinen. Laut Artdink wird der Titel am 19. April erscheinen und die Sprachen Japanisch sowie Englisch unterstützen. In Japan wird neben einer gewöhnlichen Verkaufsfassung die Edition „Guidebook Pack“ erscheinen, die zum Spiel einen Führer enthält, der aus vier Kapiteln besteht.

Im Spiel steuert man einen portugiesischen Händler, der seiner Arbeit nachgeht und dabei die Erde erkundet. Die Simulation dreht sich darum, welchen Informationen der Spieler Glauben schenkt und welchen nicht. Man wird vertrauenswürdigen und verdächtig klingenden Quellen begegnen. Lediglich die Informationen, denen der Spieler vertraut, werden auf der Karte verzeichnet – abhängig davon, verändert sie sich.

Neo Atlas ist hierzulande für PCs via Steam erhältlich.

via Gematsu