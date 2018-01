Nintendo Switch überholt in Spanien Xbox One

In vielen Ländern Europas ist Nintendo Switch die am schnellsten verkaufte Nintendo-Konsole aller Zeiten. Doch in Spanien reicht es noch für einen weiteren Achtungserfolg. Wie Gamereactor Spanien berichtet, habe sich Nintendo Switch im Land inzwischen über 300.000 Mal verkauft – und so nach zehn Monaten die bereits seit November 2013 erhältliche Xbox One überholt.

Spanien gilt zwar nicht als „Xbox-Land“ – in Deutschland beispielsweise dürfte Nintendo Switch noch lange nicht an die Zahlen von PS4 heranreichen – trotzdem ist dieses Überholmanöver angesichts der zeitlichen Verfügbarkeit ein deutliches Zeichen. Nintendo Wii U dürfte Nintendo in Spanien jedenfalls vergessen gemacht haben.

