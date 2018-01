Ys VIII: Lacrimosa of Dana erscheint für Switch

Überraschend kündigte Nintendo bei Nintendo Direct Mini heute eine Nintendo-Switch-Umsetzung von Ys VIII: Lacrimosa of Dana an. Vielleicht auch ein Grund, warum NIS America soviel Engagement in die neue, vorab heftig kritisierte Lokalisierung steckte. Fans langwieriger JRPGs bekommen jedenfalls nach Xenoblade Chronicles 2 neues Material auf Nintendo Switch. Den Test zum gelungenen Original lest ihr hier.

In Ys VIII spielt ihr Adol, einen Schiffbrüchigen, der zusammen mit seiner Mannschaft auf einer verfluchten Insel landet. Um zu überleben, errichten die Gestrandeten ein Dorf, um es mit den einheimischen Bestien aufzunehmen und die örtlichen Ruinen der Insel zu erforschen. Adol träumt zudem von einer mysteriösen Frau mit blauen Haaren, die auf den Namen Dana hört.

Die neue Version erscheint im Sommer für Nintendo Switch.