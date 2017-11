Neue Guide-Videos zu Monster Hunter: World

By

Nachdem Capcom eine Video-Serie gestartet hat, die als Guide zu ihrem kommenden Spiel Monster Hunter: World dienen soll, gibt es nun eine ganze Menge neuer Videos zum Titel, die einen tieferen Einblick in die Spielwelt gewähren.

Monster Hunter: World erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 26. Januar 2018 weltweit. Eine PC-Version folgt später. Wenn ihr PlayStation-Plus-Nutzer seid, könnt ihr vom 9. bis 12. Dezember an der exklusiven Beta zu Monster Hunter: World teilnehmen. Dabei habt ihr die Gelegenheit drei Monster zu jagen: den hungrigen Großjagras, den feuerspeienden Anjanath sowie den gut gepanzerten Barroth.

via Gematsu