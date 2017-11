By

Capcom hat einen Video-Guide zu Monster Hunter: World gestartet und veröffentlicht im Zuge dessen kurze Videos, die einen Einblick in die Welt des Spiels gewähren. In den ersten sechs Filmchen bekommt man die Kreaturen Anjanath, Jagras, Rathalos, Kulu-Ya-Ku und den „Ancient Forest“ zu Gesicht.

Monster Hunter: World erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 26. Januar 2018 weltweit. Eine PC-Version folgt später. Wenn ihr PlayStation-Plus-Nutzer seid, könnt ihr vom 9. bis 12. Dezember an der exklusiven Beta zu Monster Hunter: World teilnehmen. Dabei habt ihr die Gelegenheit drei Monster zu jagen: den hungrigen Großjagras, den feuerspeienden Anjanath sowie den gut gepanzerten Barroth.

via Gematsu