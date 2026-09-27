„Es gibt zwei Gründe“ für Zacks ausgearbeiteten Auftritt in Final Fantasy VII Revelation

Im Original spielte Zack Fair keine große Rolle – in Final Fantasy VII Rebirth ist er zwischenzeitlich sogar spielbar. Und auch in Final Fantasy VII Revelation wird der beliebte SOLDAT seinen Auftritt haben.

Zack ist beliebt, vor allem dank seines Solo-Auftritts in Crisis Core. Aber eigentlich sind Zacks Geschichte und sein Schicksal mit Crisis Core auserzählt. Es ist aber auch gar nicht das erklärte Ziel, Zacks Geschichte zu erweitern. Schon früher erklärte Hamaguchi, dass Zack eine Art passendes Werkzeug ist.

Zack dient den Machern der Remake-Trilogie, verschiedene Neuerungen intuitiv wahrzunehmen. „Zack ist ein Charakter, dessen bloße Anwesenheit auf natürliche Weise einen ‚anderen Aspekt‘ der Welt zum Vorschein bringt“, so Hamaguchi schon im Mai 2026.

Im Gespräch mit ANM ging Hamaguchi auf Nachfrage noch näher auf dieses Konzept von Zack ein. So gäbe es konkret zwei Gründe, warum man Zack mehr Raum gebe und ihn als Figur weiter ausarbeite. „Zack tauchte zwar im Original auf, war aber als Charakter nicht wirklich ausgearbeitet“, so Hamaguchi. Genau genommen konnte man Zacks wichtigste Szene im Original sogar verpassen.

Untrennbar mit Cloud verbunden

„In der Remake-Reihe ist er jedoch untrennbar mit Clouds Charakter – und seiner Persönlichkeit – verbunden. Daher war uns klar, dass auch diejenigen, die Crisis Core nicht gespielt haben, verstehen müssen, wer Zack war, um Cloud vollständig zu begreifen“, erklärt Hamaguchi weiter.

Aus diesem Grund habe man gewusst, dass er in den Spielen eine größere – eine wichtige – Rolle spielen müsse. Hamaguchi geht dann erneut auf Zacks „Aufgabe“ in der Remake-Trilogie ein. „Seine weitere Aufgabe in der Remake-Reihe besteht darin, den Spielern zu verdeutlichen, wo sich das Original und die Remake-Reihe unterscheiden.“

Und weiter: „Er begleitet die Spieler gewissermaßen dabei, dieses Konzept zu verstehen – wie sich die Dinge verändern. Wir wussten, dass wir jemanden brauchten, der den Spielern erklärt, wie sich die Dinge ändern, und das haben wir mithilfe von Spielelementen mit Zack umgesetzt.“

Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix