In den Fußstapfen von Fire Emblem und Co. lädt dieses neue Taktik-JRPG zum Playtest

Fans von taktischen JRPGs dürfen einen ersten Blick auf Heroes of Anirea werfen. Das spanische Indie-Studio Crossbros hat einen zeitlich begrenzten offenen Playtest gestartet, der allen interessierten SpielerInnen einen Vorgeschmack auf das Abenteuer geben soll.

Gleichzeitig möchte das Team wertvolles Feedback sammeln, um das Spiel bis zur Veröffentlichung weiter zu verbessern. Für die Teilnahme genügt es, auf der Steam-Seite des Spiels den „Zugriff anfordern“-Knopf zu nutzen. Die Einladungen werden anschließend automatisch verschickt.

Erster Einblick in die Welt von Anirea

Der Playtest bietet einen etwa 30-minütigen Spieldurchlauf in einem Grasland-Biom. Spieler können dabei aus sieben spielbaren Helden wählen, die jeweils über einen eigenen Kampfstil verfügen. Außerdem warten zwölf Gegnertypen, zwei Bosse sowie freischaltbare Ausrüstung und sogenannte Schicksale für die Charaktere.

Heroes of Anirea versteht sich als Liebeserklärung an klassische Taktik-JRPGs und kombiniert rundenbasierte Kämpfe mit Roguelite-Elementen. Dazu gehören ein modernes ATB-Kampfsystem, Elementarstärken und -schwächen, individuelle Ausrüstung sowie mehr als 20 spielbare Helden, die sich im fertigen Spiel nach und nach freischalten lassen.

Kickstarter vor dem Launch geplant

Optisch setzt das Spiel auf eine handgefertigte 2,5D-Pixelgrafik, die klassische Pixel-Art mit Low-Poly-Modellen und moderner Beleuchtung kombiniert.

Vor der geplanten Veröffentlichung im Jahr 2027 möchte Crossbros zunächst eine Kickstarter-Kampagne starten, um die weitere Entwicklung zu finanzieren. Erscheinen soll Heroes of Anirea zunächst für den PC via Steam, kurz darauf sollen auch Versionen für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 folgen. Hier könnt ihr euch einen Trailer anschauen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Heroes of Anirea, Crossbros