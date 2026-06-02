Die Sommertour von Nintendo besucht diese Städte und hält Games und Boni für euch bereit

Nintendo geht auch in diesem Jahr wieder auf Sommertour. Hin und wieder galt das auch schon als Gamescom-Ersatz, aber das müssen Fans 2026 nicht fürchten. Nintendo hat seine Teilnahme an der Messe in Köln schon bestätigt.
Die Sommertour gibt’s 2026 als on top. Wie gewohnt tingelt Nintendo dabei durch diverse deutsche Städte und präsentiert vor allem in Einkaufszentren und bei Kinderfesten unterschiedliche Spiele aus dem bestehenden Portfolio.
Vom 13. Juni bis zum 11. Oktober geht es durch mit Yoshi, Mario und Co. durch Stuttgart, Kühlungsborn und Travemünde. Konkret zu sehen (und natürlich zu spielen) gibt es dabei Demos zu:
- Yoshi and the Mysterious Book
- Mario Kart World
- Super Mario Bros. Wonder
- Super Mario Party Jamboree
- Mario Tennis Fever
- Donkey Kong Bananza
- Super Mario Galaxy Collection
… und „weitere Switch-2-Titel, je nach Tourstopp.“ Das lässt natürlich insbesondere für die späteren Tourstopps hoffen. Im August findet bekanntlich die Gamescom statt. Möglicherweise, aber das ist nur Spekulation, schafft es die ein oder andere brandneue und noch unbekannte Gamescom-Demo gegen Ende der Tour auch nach Ravensburg oder Hamburg.
Besuchende dürfen sich außerdem über „ein kleines Geschenk und 100 Platin-Punkte“ (gegen Vorlage des Nintendo Accounts) freuen, die sie im Nintendo Store gegen eine kleine Belohnung eintauschen können.
Die Tourstopps in der Übersicht:
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Datum
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Stadt
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Event / Ort
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13.-14.06.
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Stuttgart
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Jugend + Familienfestival
Schlossplatzgelände
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04.-05.07.
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Wilhelmshaven
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Wochenende an der Jade
Familienfest auf der Wiesbadenbrücke
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07.-08.07.
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Grömitz
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Ferienprogramm
Wiese an der Uferstraße
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10.-12.07.
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Kühlungsborn
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Ferienprogramm +
WM-Aktivität
Baltic Platz
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17.-19.07.
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Travemünde
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Travemünder Woche
Kleiner Fährplatz
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25.-26.07.
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Leipzig
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Kinder- & Familienfestival
Augustusplatz
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01.-02.08.
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Köln
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Deutz feiert!
Familien- + Stadtteilfest
Mini-Helden Schulhof Neuhöfferstraße
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14.-16.08.
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München
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Sommerfestival Olympiapark
„Gaming & Kids“
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12.-13.09.
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Ravensburg
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Ravensburg spielt
Marienplatz
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09.-11.10.
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Hamburg
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Polaris Convention
Messe Hamburg
Bildmaterial: Nintendo
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