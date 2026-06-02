Die Sommertour von Nintendo besucht diese Städte und hält Games und Boni für euch bereit

Nintendo geht auch in diesem Jahr wieder auf Sommertour. Hin und wieder galt das auch schon als Gamescom-Ersatz, aber das müssen Fans 2026 nicht fürchten. Nintendo hat seine Teilnahme an der Messe in Köln schon bestätigt.

Die Sommertour gibt’s 2026 als on top. Wie gewohnt tingelt Nintendo dabei durch diverse deutsche Städte und präsentiert vor allem in Einkaufszentren und bei Kinderfesten unterschiedliche Spiele aus dem bestehenden Portfolio.

Vom 13. Juni bis zum 11. Oktober geht es durch mit Yoshi, Mario und Co. durch Stuttgart, Kühlungsborn und Travemünde. Konkret zu sehen (und natürlich zu spielen) gibt es dabei Demos zu:

Yoshi and the Mysterious Book

Mario Kart World

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Party Jamboree

Mario Tennis Fever

Donkey Kong Bananza

Super Mario Galaxy Collection

… und „weitere Switch-2-Titel, je nach Tourstopp.“ Das lässt natürlich insbesondere für die späteren Tourstopps hoffen. Im August findet bekanntlich die Gamescom statt. Möglicherweise, aber das ist nur Spekulation, schafft es die ein oder andere brandneue und noch unbekannte Gamescom-Demo gegen Ende der Tour auch nach Ravensburg oder Hamburg.

Besuchende dürfen sich außerdem über „ein kleines Geschenk und 100 Platin-Punkte“ (gegen Vorlage des Nintendo Accounts) freuen, die sie im Nintendo Store gegen eine kleine Belohnung eintauschen können.

Die Tourstopps in der Übersicht:

Datum Stadt Event / Ort 13.-14.06. Stuttgart Jugend + Familienfestival Schlossplatzgelände 04.-05.07. Wilhelmshaven Wochenende an der Jade Familienfest auf der Wiesbadenbrücke 07.-08.07. Grömitz Ferienprogramm Wiese an der Uferstraße 10.-12.07. Kühlungsborn Ferienprogramm +

WM-Aktivität Baltic Platz 17.-19.07. Travemünde Travemünder Woche Kleiner Fährplatz 25.-26.07. Leipzig Kinder- & Familienfestival Augustusplatz 01.-02.08. Köln Deutz feiert!

Familien- + Stadtteilfest Mini-Helden Schulhof Neuhöfferstraße 14.-16.08. München Sommerfestival Olympiapark

„Gaming & Kids“ 12.-13.09. Ravensburg Ravensburg spielt Marienplatz 09.-11.10. Hamburg Polaris Convention Messe Hamburg

Bildmaterial: Nintendo