Zelda-Ikone wollte 2002 eigentlich Schluss machen, ist aber dank Miyamoto bis heute dabei

Zum 40-jährigen Jubiläum von The Legend of Zelda tauchen aktuell immer mehr spannende Ausschnitte aus älteren Interviews auf, die die Geschichte der Reihe noch einmal neu beleuchten. Nachdem wir uns erst vor Kurzem ein Interview von Shigeru Miyamoto aus dem Jahr 1994 rund um die Inspiration hinter Zelda angeschaut hatten, steht diesmal Eiji Aonuma im Mittelpunkt.

Wie aus einem alten Interview aus der Edge Magazine-Ausgabe von Juni 2005 hervorgeht, wollte sich die Zelda-Ikone nach The Legend of Zelda: The Wind Waker eigentlich von der Reihe verabschieden.

„Kann ich das also abschließen?“

Nachdem Aonuma zuvor bereits an The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Legend of Zelda: Majora’s Mask und Wind Waker gearbeitet hatte, hatte er offenbar das Gefühl, mit Zelda fast alles erreicht zu haben: „Ich dachte, ich hätte fast alles getan, was ich konnte.“

Deshalb sprach er direkt mit Miyamoto über einen möglichen Abschied von der Reihe: „Also sagte ich zu Herrn Miyamoto: ‚Hören Sie, das habe ich bereits gemacht und das habe ich auch schon gemacht; es scheint kaum noch etwas zu geben, was ich mit Zelda tun könnte. Kann ich das Projekt also abschließen?‘“

Miyamoto habe zunächst sogar zugestimmt – nur um ihm direkt danach ein neues Zelda-Spiel zuzuteilen: „Der nächste Auftrag, den er mir gab, lautete: ‚Du wirst dich um dieses neue Zelda-Spiel kümmern.‘“ Dabei handelte es sich später um The Legend of Zelda: Twilight Princess.

Zelda als „Schicksal“

Laut Aonuma wollte Miyamoto damals bewusst, dass er Zelda aus einer anderen Perspektive betrachtet und sich stärker auf die Rolle des Producers konzentriert.

Ganz loslassen konnte Aonuma die Reihe allerdings ohnehin nie. Rückblickend erklärte er sogar, dass ihn Zelda offenbar immer wieder eingeholt habe: „Manchmal denke ich, dass es eine Art … Schicksal für mich ist, also sollte ich aufhören, davor zu fliehen!“

Wie wir heute wissen, sollte genau das passieren. Seit The Legend of Zelda: Phantom Hourglass fungiert Aonuma praktisch durchgehend als Producer der Hauptreihe und gilt mittlerweile selbst als eines der wichtigsten Gesichter hinter Zelda. Könnt ihr euch Zelda ohne Aonuma vorstellen?

via GameRadar, Bildmaterial: Zelda: Wind Waker HD, Nintendo