Nintendo erneuert Trademark zur Virtual Console, aber das sollte lieber keine Hoffnungen wecken

Kaum ein anderes Thema bringt langjährige Nintendo-Fans so schnell ins Grübeln wie die Virtual Console. Das Feature, das einst auf Wii, 3DS und Wii U Klassiker vergangener Konsolengenerationen zugänglich machte, wird seit Jahren schmerzlich vermisst.

Nun sorgt ein erneuertes Markenzeichen für „VirtualConsole“ für frischen Gesprächsstoff. Die Marke wurde kürzlich von Nintendo wieder registriert, was bei vielen Fans natürlich sofort die Hoffnung weckte, dass die Virtual Console vielleicht auf der Switch 2 zurückkehren könnte.

Doch so schön die Vorstellung auch klingt: Zu früh freuen sollte man sich lieber nicht. Nintendo lässt regelmäßig alte Marken und Begriffe rechtlich schützen, einfach um sie nicht zu verlieren. Das bedeutet in vielen Fällen: reiner Selbstschutz, keine geheimen Pläne. Auch „VirtualConsole“ wurde in der Vergangenheit mehrfach verlängert, ohne dass daraus etwas entstanden ist.

Alte Marke, neue Gerüchte

Zwar gibt es diesmal ein paar kleinere Unterschiede in der Anmeldung, doch bisher hat Nintendo nichts offiziell bestätigt. Stattdessen setzt das Unternehmen weiterhin auf sein Abo-Modell Nintendo Switch Online, das inzwischen Retro-Spiele von NES bis GameCube bietet – allerdings ohne (die schmerzlich vermisste) Kaufoption, welche die Virtual Console einst bot.

Ob die klassische Virtual Console also tatsächlich zurückkehrt oder einfach nur weiter im Nintendo-Archiv verstaubt, bleibt abzuwarten. Aber eines ist sicher: Das Interesse wäre riesig. Wäre euch eine Rückkehr der Virtual Console lieber als das aktuelle Abo-Modell – oder seid ihr mit Switch Online Angebot ganz zufrieden? Und könnten die beiden überhaupt koexistieren?

via GameRant, Mike Odyssey, Nintendo Life, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft