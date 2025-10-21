Naoki Hamaguchi über DLC-Pläne zu Final Fantasy VII Rebirth und zum Remake-Finale

Naoki Hamaguchi ist aktuell bekanntlich auf Medientour und gibt zahlreiche Interviews. Im Gespräch mit WCCFTech ging der „Final Fantasy VII Rebirth“-Director nun unter anderem auf die Frage nach einem DLC für „Rebirth“ ein.

Sicherlich eine berechtigte Frage, wurden Fans im Zuge von „Remake“ doch auch mit Nachschub in Form von „INTERMISSION“ bedacht. In besagtem DLC übernahmen SpielerInnen erstmals die Rolle der energetischen Ninja-Dame Yuffie, ehe sie sich in „Rebirth“ dem Hauptcast anschloss.

Die vielleicht enttäuschende Antwort: Für einen „Rebirth“-DLC sieht es laut Hamaguchi schlecht aus. Aber das sah es nicht immer. „Es gab definitiv einige Ideen, einen Rebirth-DLC zu erstellen, und das war zu einem bestimmten Zeitpunkt auch der Plan“, so Hamaguchi.

„Als wir uns jedoch erneut mit dem Thema befassten und darüber nachdachten, was unsere Prioritäten sein sollten und worauf sich die Fans am meisten freuen, kamen wir zu dem Schluss, dass die Fans sich am meisten wünschen, den dritten Teil so schnell wie möglich veröffentlicht zu sehen“, sagt Hamaguchi weiter. Ähnlich hatte sich der Director schon in der Vergangenheit geäußert.

Das Remake-Finale könnte derweil wieder mit einem DLC bedacht werden. „Sobald wir den dritten Teil veröffentlichen, besteht die Möglichkeit, dass es dafür einen DLC gibt“, erklärt Hamaguchi. „Mit dem Abschluss der ‚Final Fantasy VII Remake‘-Trilogie wird es wahrscheinlich ein viel breiteres Publikum für Final Fantasy insgesamt geben. Ob wir einen weiteren neuen DLC oder einen vollständigen Titel veröffentlichen, darüber denken wir aktiv nach.“ Wie sähe Euer Wunsch-DLC aus?

via WCCFTech, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix