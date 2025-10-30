30 Jahre Tamagotchi: UNIQLO feiert das virtuelle Haustier mit Kollektion und Retro-Gotchi

Die japanische Modekette UNIQLO und Bandai bringen eine besondere Zusammenarbeit auf den Markt. Rechtzeitig zum 30. Jubiläum des Tamagotchi im Jahr 2026 erscheint Mitte Dezember 2025 eine exklusive Kollektion, die diesmal nicht nur eine limitierte UT Kollektion umfasst.​

Auch ein kleines Tamagotchi passend zur Kollektion wird es geben. Die Kollektion selbst ist eine Hommage an das legendäre digitale Haustier, das seit seiner Erstveröffentlichung am 23. November 1996 zum globalen Phänomen avancierte.

Shirt-Designs mit Retro-Charme

Die UNIQLO x Tamagotchi Kollektion besteht aus vier T-Shirts, die sich alle an die Damenlinie richten. Die Shirts sind in den Größen XS bis 3XL erhältlich und kosten jeweils 1.990 Yen, in Deutschland gehen Shirts aus UT Kollektionen in der Regel für 19,99 Euro an den Start.

Das erste Design zeigt auf der Vorderseite ein blaues „Virtual Pet“ mit dem englischen Schriftzug „needs constant care and attention“. Die weiteren drei Designs präsentieren auf Vorder- und Rückseite verschiedene Tamagotchi-Motive. Besonders nostalgisch wird es beim Shirt, das die originalen Hunger- und Glücksanzeigen sowie die Fütterungsoptionen der ersten Tamagotchi-Modelle zeigt.

Highlight der Kollektion: Ein Retro-Gotchi

Das Highlight der Kollektion ist das exklusive UNIQLO x Tamagotchi Virtual Pet selbst. Es orientiert sich am Design der originalen „Clock Shell“ von 1996, wurde aber in UNIQLOs charakteristischen rot-weißen Markenfarben neu interpretiert. Der Preis liegt bei 2.990 Yen.​

Das Gerät enthält die klassischen Generation-1-Charaktere und -Elemente, was Puristen und Nostalgiker gleichermaßen ansprechen dürfte. Im Gegensatz zu moderneren Tamagotchi-Modellen, die über Wi-Fi-Verbindung und Farbbildschirme verfügen, kehrt diese Version zu den Wurzeln zurück – mit monochromen Pixelgrafiken und analoger Spielmechanik.​

Die Kollektion wird zunächst Mitte Dezember 2025 in Japan über die offizielle UNIQLO-Website und ausgewählte Filialen verfügbar sein. Während die japanische Seite die Kollektion bereits angekündigt hat, stehen Details zur internationalen Veröffentlichung noch aus. Auf der deutschen UNIQLO-Website* werden bisher nur kommende Kollektionen unter anderem zu den Peanuts, zu Chainsaw Man oder die neue „Ukiyo-e Blue“-Kollektion gelistet.

Bildmaterial: UNIQLO