Pokémon-Fans stellen den Wecker: Die UNIQLO-Kollektion zu „Pocket“ erscheint bei uns

Die unlängst für Japan angekündigte UT Kollektion von UNIQLO zu Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket* wird auch in den deutschen Stores verfügbar sein. Das kündigte UNIQLO jetzt an. Das japanische Unternehmen ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda, Pokémon und Co. angeht.

Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer Marke und bestechen durch ihre Illustrationen. Die meisten Kollektionen sind schnell ausverkauft und werden nur im Rahmen von UT Archives (vielleicht) irgendwann neu produziert. Pokémon-Fans sollten sich deshalb jetzt den Wecker stellen.

Und zwar auf den 11. August 2025 – wie man jetzt konkretisierte, startet dann der Online-Verkauf im UNIQLO-Store* hierzulande. Die Kollektion zeigt Illustrationen aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, die für die Shirts und Pullover leicht angepasst wurden. So gibt es etwa die berühmte Mewtu-Illustration von seiner immersiven Karte, inzwischen ein Klassiker.

Auch diesmal gibt es wieder Shirts und Sweatshirts für Erwachsene und Kinder. Die Shirts bekommen Erwachsene für 19,99 Euro, während die Sweatshirts 34,99 Euro kosten. Die Motive seht ihr auf den Grafiken unten oder jetzt schon im UNIQLO-Store*. Dort könnt ihr euch auch eine Benachrichtigung einrichten.

Die Motive der Kollektion:

Bildmaterial: UNIQLO