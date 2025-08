„Gelinde gesagt, vielversprechend“ – Erste Previews machen uns Silent Hill f schon schmackhaft

Bei der State of Play haben Konami und NeoBards Entertainment endlich Nägel mit Köpfen gemacht und den konkreten Termin verraten. Am 25. September wird Silent Hill f erscheinen. Und einige ausgewählte Medien durften gerade in Japan exklusiv anspielen.

Neben einigen Previews in Textform gibt es auch neue Einblicke in Form von Video-Previews, die besonders interessant sein dürften, zeigen sie doch auch viele neue Szenen. Unten haben wir euch stellvertretend die Videos von Dengeki Online, IGN Japan und IGN verlinkt. Bei Youtube findet ihr mehr!

Die Medien konnten Silent Hill f jeweils etwa fünf Stunden lang anspielen, das reichte also durchaus für tiefergehende Eindrücke. „Meine Zeit mit Silent Hill f war, gelinde gesagt, vielversprechend“, zieht Esra Krabbe bei IGN ein vorläufiges Fazit. „Die Weltgestaltung und die Geschichte haben mich so fasziniert, dass ich auch fast eine Woche später noch an meinen kurzen Besuch in Ebisugaoka zurückdenke.“

Und weiter: „Der dichte Nebel, der die Stadt umhüllt, wirkt irgendwie natürlicher als in Silent Hill, vielleicht weil Ebisugaoka ein Bergdorf ist. Ebisugaoka scheint einfach perfekt für eine psychologische Horrorgeschichte zu sein, und alle Systeme und Mechaniken von Silent Hill f ergänzen die Kulisse.“ Auch der Soundtrack von Akira Yamaoka wird ausdrücklich gelobt. Es scheint angerichtet.

Schon eine Weile ist Silent Hill f inkl. Steelbook für PS5 bei Media Markt* und bei Saturn* vorbestellbar. Wenn ihr euch das Steelbook nicht entgehen lassen wollt, solltet ihr bald zugreifen. Bereit für den neuesten „Silent Hill“-Ausflug?

Dengeki Online:

IGN Japan:

IGN:

Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment